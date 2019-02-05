الأهلي يعرض 28 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقدي علي معلول وجونيور أجاي

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عرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على ثنائى الفريق التونسى على معلول، والنيجيرى جونيور أجاى الحصول على 28 مليون جنيه سنويا، بواقع 14 مليون لكل منهما قى الموسمالواحد.
وعرض مسئولو الأهلى على على معلول زيادة راتبه السنوى 200 ألف دولار، حيث يحصل الدولى التونسى حاليا على 600 الف دولار سنويا
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