الأهلي يعرض 28 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقدي علي معلول وجونيور أجاي

عرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على ثنائى الفريق التونسى على معلول، والنيجيرى جونيور أجاى الحصول على 28 مليون جنيه سنويا، بواقع 14 مليون لكل منهما قى الموسم

الواحد.

وعرض مسئولو الأهلى على على معلول زيادة راتبه السنوى 200 ألف دولار، حيث يحصل الدولى التونسى حاليا على 600 الف دولار سنويا

لتجديد عقده، كما عرض مسئولو الأهلى على النيجيرى أجاى زيادة راتبه السنوى 100 ألف دولار، حيث يحصل حاليا على 700 ألف دولار سنويا، مما يعنى حصول الثنائى على مليون و600 الف دولار سنويا، أى ما يعادل 28 مليون جنيه.