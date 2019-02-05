محمد أبو تريكة ينتقد أداء يورجن كلوب مع ليفربول

كتب- أحمد البادي:

انتقد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب بعد تعادل الريدز مع وست هام يونايتد بهدف لمثله، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وأكد أبوتريكة أن المدير الفني لليفربول هو المسئول عن تعادل الفريق أمام وست هام يونايتد بسبب عدم توظيفه لاعبيه بشكل جيد داخل الملعب.

وقال أبوتريكة في تصريحات بفضائية بي ان سبورت "تغييرات كلوب كانت متأخرة للغاية وغير جيدة كما

إنه بدأ المباراة بتشكيل غير مفهوم".

واستطرد "لم يستطع كذلك التعامل مع المباراة فحينما يكون نجوم الفريق خارج حالتهم عليك ان تتدخل وذلك ما لم يقوم به المدير الفني الالماني، فعلى سبيل المثال محمد صلاح لم يستطع الاداء في المركز الذي فرضه عليه كلوب، ورغم ذلك لم يقم بتعديل الامر".

وتابع "كلوب أصبح مضغوط بشكل

كبير بسبب الصراع مع مانشستر سيتي، ولكنه لا يستطيع التعامل مع ذلك الضغط والامر واضح في تعامله مع اللاعبين وتحركاته تجاه حكم المباراة".

وأردف "تلك الامور لا يجب أن تصدر من كلوب، فهو بذلك الأمر يقوم بخلق ضغوط على لاعبي ليفربول ويؤثر عليهم وهو ما اتضح بشكل واضح خلال مباراة اليوم ومواجهة ليستر سيتي بالجولة الماضية والتي فشل الفريق في تحقيق الاننتصار بهما".

وواصل "على يورجن كلوب أن يصب تركيزه على الفريق بشكل أكبر إذا اراد الفوز ببطولة الدوري الانجليزي خاصة وان الفريق أداءه في هبوط".