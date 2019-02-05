حمادة المصري: عصام عبد الفتاح أخطأ بالرد على سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ كتب - عادل أبو الفضل: يرى حمادة المصري عضو اتحاد الكرة السابق ان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة أخطأ في الرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. بالنادي الأهلي. وقال المصري في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد "عصام عبد الفتاح اخطأ في الرد على سيد عبد الحفيظ وأخبرته بذلك". متابعًا "كرئيس للجنة التحكيم لا يصح ان تخرج للرد على مسؤول إلا أن يكون رئيسًا لنادي، كان يجب ان يخرج أحد اعضاء اللجنة للرد على عبد الحفيظ وليس عصام بنفسه".

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