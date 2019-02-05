ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام وست هام يونايتد

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خسر ليفربول نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام مضيفه وست هام يونايتد بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ستاد لندن، ضمن الجولة الـ25 منالدوري الإنجليزي.
بتعادل ليفربول اليوم، تقلص فارق النقاط مع مانشستر سيتي من خمس نقاط إلى ثلاث نقاط فقط، بعدما تعادل
وبذلك يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي وصيفًا بواقع 59 نقطة، ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 57 نقطة، ويحتل تشيلسي المكرز الرابع برصيد 50 نقطة.
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