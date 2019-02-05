أحمد حسن يكشف موقفه من العودة لمجال التدريب

احمد حسن

كتب - عادل أبو الفضل:

كشف أحمد حسن المدير الفني المؤقت لفريق بيراميدز، عن موقفه من العودة لمجال التدريب في الفترة المقبلة.

وكان أحمد حسن تولى تدريب فريق بيراميدز خلال مباراة الداخلية، قبل تولي الجهاز الفني الجديد بقيادة الارجنتيني رامون دياز.

وقال حسن في تصريحات لفضائية on sport "عندما قرر تركي أل الشيخ أن اتولى تدريب بيراميدز بشكل مؤقت كان لديه الكثير من الثقة في قدراتي

على قيادة الفريق، خاصة واني تواجدت مع أكثر من جهاز فني وأعلم جميع اللاعبين جيداً".

وواصل "التدريب أحد أهم أهدافي، ولكن الأجواء في الوقت الحالي لا أشعر انها مناسبة لكي أتولى تدريب أي فريق خاصة مع حالة عدم إستقرار الاجهزة الفنية".

وأوضح "عندما أتولى المهمة الفنية لفريق فيجب أن

يكون ذلك لمدة طويلة، ولكن الأمر يسير في الدوري المصري بإن يتم الاتفاق مع مدير فني جديد في الوقت الذي تتذبذب فيه نتائج الجهاز الفني".

وأستطرد "تلك الأمور تجعلني أفكر في أمر التدريب بشكل اخر لأني أريد أن تكون تلك مهمة طيلة، والجميع يعلم رغبتي في التدريب، وإذا اتيحت الفرصة بشكل جيد سأقبلها على الفور".

وعن رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز أشار "الا{جنتيني سيتولى المهمة بداية من الغد وانا سأعود مرة أخرى لمنصبي كمشرف على الكرة".