نجم الزمالك السابق يكشف سبب السقوط أمام جورماهيا

مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني كتب - عادل أبو الفضل: كشف أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق، عن سبب سقوط الفريق في فخ الهزيمة أمام جورماهيا الكيني برباعية، في إفتتاح مبارياته بدور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية. بالبطولة الكونفيدرالية. وقال منصور في تصريحات إذاعية "الدفع بمحمود الونش والمغربي خالد بوطيب في مباراة جورماهيا منذ البداية كان أمر خاطيء تمامًا، وله أثر كبير في النتيجة". وواصل " اختيار بوطيب والونش لبداية المباراة كان إختيار في غير محله، ويعد هو السبب الرئيسي وراء خسارة الزمالك أمام جورماهيا".

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