موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

الاهلي وانبي - ارشيفية كتبت: سارة جاب الله يحل النادي الأهلي ضيفاً علي إنبي بإستاد بتروسبورت غدًا الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الإسبوع الثالث عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، وتقدم بوابة الوفد موعد والقنوات الناقلة للمباراة. موعد مباراة الأهلي وإنبي تنطلق مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي تذاع مبارة الأهلي وإنبي مباشرةً علي قناة النيل الرياضية وأن سبورت . يسعي مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لحصد الثلاث نقاط ليرتفع رصيدة للنقطة 36 لينافس الزمالك المتصدر برصيد وصاحب المركز الثاني بيراميدز علي بطولة الدوري المصري، بينما يرغب طارق العشري المدير الفني لإنبي لحصد الثلاث نقاط من الأهلي ليرتفع رصيدة للنقطة 24 ويتقدم للمركز الحادي عشر متساوياً مع حرس الحدود صاحب المركز العاشر.

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