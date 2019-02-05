عروض أوروبية لنجم منتخب قطر "المعز علي"

ذكرت تقارير إعلامية أن المعز علي هداف نادي الدحيل والمنتخب القطري دخل دائرة اهتمام بعض الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة، بعد تألقه اللافت في كأس آسيا، التي اختتمت في الإمارات بتتويج العنابي.



وتواصلت وكالة الأنباء الألمانية مع العلي بخصوص إمكانية عودته لأوروبا من جديد، فرفض التعليق على الأمر، مؤكدا أن الحديث الآن عن الاحتراف أو مستقبله سابق لأوانه.



لكن تقارير أكدت أن عددا من الأندية الأوروبية وضعت اللاعب في قائمة اهتماماتها، وأوضحت أن نادي ميلان الإيطالي أبرز المهتمين حاليا بالنجم القطري المتوج بلقب هداف كأس آسيا برصيد تسعة أهداف.



وأصبح المعز علي (22 عاما) صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف التي أحرزها لاعب

واحد في نسخة واحدة من كأس آسيا.



وتوج المنتخب القطري بكأس آسيا عقب فوزه على المنتخب الياباني 3-1 الجمعة الماضي في المباراة النهائية.

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