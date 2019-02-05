رياضة | "رودريجيز ومارسيلو" يرحبان بالانضمام ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رودريجيز ومارسيلو" يرحبان بالانضمام ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إيطالية إسبانية عن رغبة كلًا من الكولومبي خيمس رودريجيز نجم بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني في الانضمام ليوفنتوس الإيطالي واللعب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن مجلة دون بالون الإسبانية بأن هناك رغبة قوية من رودريجيز للعب في يوفنتوس بجانب رونالدو خاصة أنه لايود الاستمرار في صفوف بايرن ميونيخ في الموسم المقبل.
وكشف الموقع الإيطالي عن رغبة مارسيلو أيضًا في الانضمام لصفوف يوفنتوس نهاية الموسم الجاري بسبب الصداقة القوية والتي تجمع بينه وبين رونالدو.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه في حال رغب يوفنتوس في ضم خيمس ومارسيلو من صفوف ريال مدريد فستكون قيمة الصفقة حوالي 90 مليون يورو.
نجم ريال مدريد يسبب حيرة كبيرة لسولاري قبل الكلاسيكو
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن بطولة كوبا ديل ري هي المنافسة التي بدأ فيها فينيسيوس وقدم أداء جيد مع خمس تمريرات حاسمة في المسابقة.
ومع اقتراب نصف النهائي من كأس الملك، فإن الأمر يعود إلى الأرجنتيني سانتياجو سولاري، أن يقرر ما إذا كان الشاب مستعداً ان يشارك في المباراة.
وخلال وقت سابق حدثت نتيجة 5-1 والإذلال من برشلونة لريال مدريد في هذا الموسم تحت قيادة جولين لوبيتجي، في محاولة لتوقيف جوردي ألبا وضع جولين ناتشو وبيل على الجناح وفي نصف المباراة وضع لوكاس فاسكيز على اليمين الذي حسن الأمور.