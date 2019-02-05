رياضة | أحمد حسن يتحدث عن أمور مقلقة قبل مواجهة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يتحدث عن أمور مقلقة قبل مواجهة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد حسن المدير الفني المؤقت لنادي بيراميدز عن مباراة الداخلية التي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين.

وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كان لدي يقين اننا سنفوز في النهاية، كنا الأفضل فنيًا في ارض الملعب وأهدرنا أكثر من فرصة".

وتابع: "كانت لدي تخوفات من أرضية الملعب وأبعاده والإضاءة ولكنني لم أقلق أبدًا من الجانب الفني".

واستكمل أحمد حسن تصريحاته "لدينا مجموعة لاعبين تساعدك على تحقيق كل ما تريده في أرض الملعب، حدثت مجازفة في ارض الملعب ولكنها كانت مدروسة، طرد لاعب الداخلية ساعدنا كثيرًا، منحت المدافعين تعليمات بالحذر من الكرات الطويلة لفريق الداخلية".

مضيفًا "طالبت اللاعبين باحراز هدف ثاني بعد تسجيل الهدف الأول مباشرًة لتفادي أستقبال أي اهداف".

واختتم احمد حسن تصريحاته: "اهدرنا أكثر من فرصة في المباراة، فاضلت بين أحمد أيمن منصور وعمر جابر للمشاركة في مركز الظهير الأيسر وقررت الدفع بمنصور".