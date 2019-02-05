رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة والعشرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة والعشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت أمس الإثنين منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز حيثُ تعادل فريق ليفربول مع وست هام يونايتد بهدف لمثله.

وكان ماني قد تقدم بهدف لصالح الريدز من تمريرة مساعدة بواسطة ميلنر خلال الدقيقة 22 قبل أن يتعادل ميكائيل أنطونيو لنادي وست هام في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

ولا يزال نادي ليفربول متصدراً لجدول ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة بعد أن خاض 25 مباراة وفاز في 19 وتعادل 4 مباريات وخسر لقاء وحيد.

ودخل سيرخيو أجويرو صراع المنافسة في قائمة هدافي البريميرليج بقوة بعد تسجيل "هاتريك" في شباك أرسنال في الجولة الخامسة والعشرين.

ويشتعل الصراع في قائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز حيثُ يأتي الترتيب كالتالي:

- محمد صلاح: 16 هدفاً

- بيبر أوباميانج: 15 هدفاً

- سيرخيو أجويرو: 14 هدفاً

- هاري كين: 13 هدفاً

- إدين هازارد: 12 هدفاً