رياضة | ريال مدريد يغلق الباب أمام نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يغلق الباب أمام نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر غلق أبوابه أمام النجم الدانماركي كريستيان إريكسن متوسط ميدان توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث سيضع ثقته في لاعبي الفريق لوكا مودريتش وداني سيبايوس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يعتزم تجديد عقد لوكا مودريتش، ويضع ثقته في داني سيبايوس، ليصبح في النهاية خليفة الكرواتي.

في النهاية، قرر ريال مدريد عدم التعاقد مع كريستيان إريكسن على الرغم من انتهاء عقد الدنماركي في عام 2020 ، وبالتالي يمكن عرضه للبيع بسعر معقول في الصيف المقبل. هناك سببان رئيسيان لهذا القرار، وهما مودريتش وسيبايوس، حيث كان إريكسن بديل مثالي لمودريتش ولكن الآن تم الكشف عن أن مدريد ينوي تجديد صفقة الكرواتي لإبقائه في النادي حتى يعتزل.

ومع ذلك، فإن مدريد على ثقة من أنه داني سيبايوس هو خليفة مودريتش ويقدر ان يلعب في البرنابيو، اللاعب البالغ من العمر 22 عاما هو شخصية مفضلة لدى الرئيس فلورنتينو بيريز وأداءه المثير للإعجاب هذا الموسم قد ساعد على إقناع المسؤلين الذين رأوه منذ فترة طويلة كبديل لمودريتش.

الفكرة من ذلك، هو أن مودريتش سوف يستمر كواحد من اللاعبين الرئيسيين للمدريد لعدة مواسم أخرى، قبل أن يفقد تدريجياً مكانته في الفريق بسبب تقدمه في العمر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقة بين مودريتش وسيبايوس رائعة ، حيث قدم الكرواتي لسيبايوس بعض النصائح في غرف الملابس ويقدر سيبايوس كم رحب به في الفريق الأول منذ اليوم الأول.