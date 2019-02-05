رياضة | غياب ميسي وديمبلي يسبب صداع لفالفيردي قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب ميسي وديمبلي يسبب صداع لفالفيردي قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقرير صحفية إسبانية، أن إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، يفكر في الخطة التي سيواجه بها ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه في حال تأكد غياب ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي عن الكلاسيكو، فإن ذلك لن يؤثر ذلك فقط على اختيار الأسماء في التشكيلة الكتالونية، ولكن ايضا على خطة اللعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي يقترب من الإعتماد على الخطة 4-4-2 بشكل كبير للغاية، في حال تأكد غياب النجمين، الفرنسي والأرجنتيني.