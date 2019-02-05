شكرا لقرائتكم خبر عن بيكر أكثر حارس من الستة الكبار يستقبل أهداف في 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - حقق البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول رقم سلبي بعد استقباله هدف في مباراة وست هام المقامة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 25 من البريميرليج.

حيث استقبل بيكر 7 أهداف من 11 تسديدة على المرمى في عام 2019 في البريميرليج، لا يوجد حارس من حراس الأندية الستة الكبار استقبل أهداف أكثر منه هذا العام في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.