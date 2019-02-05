شكرا لقرائتكم خبر عن كبار أوروبا يتصارعون لضم موهبة البرتغال والان مع التفاصيل

الخليج 365_

أصبح اللاعب البرتغالي الشاب"جواو فيلكس" أحد أبرز اللاعيبين الشباب في الكرة البرتغالية والأوروبية، بسبب موهبته الخارقة للعادة التي جذبت أنظاركبار الأندية الأوروبية تمهيدا للتعاقد معه.

قد تم تصعيد الشاب البرتغالي من فريق الرديف الي الفريق الأول مع مطلع هذا الموسم، لكنه استطاع جذب انتباه الأندية الأوروبية غير أن مشاركاته لم تتعدي 1000 دقيقة حتي الأن.

وشهدت مدرجات ملعب بنفيكا تواجد كشافين أندية مانشستر يونايتد، بروسيا دورتموند، برشلونة، اتليتكو مدريد، ريال مدريد لمتابعة اللاعب عن قرب لمحاولة التعاقد معه مستقبلا.

وكان ريال مدريد يعرف اللاعب منذ سنوات عندما حطم آمال فريق المدرب جوتي للشباب وأخرجه من نصف بطولة الدوري الأوروبي للشباب موسم 2016-2017 وتسجيله هدفين، ومنذ ذاك الحين لم يترك النادي الملكي متابعة اللاعب، ولكن تألقه مع الفريق الأول هذا الموسم ضاعف اهتمام الميرينجي في ضمه.

وأكد بعض كشافي المواهب، أن إمكانيات وقدرات جواو تشبه بل وأكثر من قدرات النجم الفرنسي كيليان مبابي، ويتنبأ الكثيرون أن يكون الثنائي خلفاء ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في المستقبل.

وقد شارك اللاعب مع بنفيكا منذ تصعيده بداية الموسم في 18 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف، وقام بصناعة هدفين.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 120 مليون يورو، وتدرس إداراة بنفيكا زيادة الشرط الجزائي ل 200 مليون يورو.