شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو : هدفي في أرسنال بيدي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365_

نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوزعلي نظيره أرسنال بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة 25 من منافسات البريمرليج.

وحسم أجويرو الثلاث نقاط لفريقه مانشستر سيتي بتسجيله هاتريك، لكن الهدف الثالث أثار جدلا واسعا في انجلترا بسبب تسجيله من لمسة يد واضحة.

وقال أجويرو عقب انتهاء الموقعة مع "المدفعجية" باعترافه بتسجيل الهدف بيده حيث قال"اعتقدت أن الكرة اصطدمت بصدري وتهادت داخل المرمى، ولكن بعد أن رأيتها في التلفاز عقب نهاية المباراة، ظهر لي جلياً بأنه كان هناك لمسة يد".

ورفع مانشستر سيتي بعد فوزه اليوم رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول بفارق نقطتين، ويواجه الأخير اليوم الإثنين نظيره ويستهام على أرض ملعب الأخير في ختام الجولة الخامسة والعشرين.