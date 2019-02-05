شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا يختار بديل رونالدو في ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365_نشرت صحيفة"فوكس سبورت" الرياضية، حوارا لتيبو كورتوا حارس المنتخب البلجيكي وريال مدريد الإسباني مع إحدي الصحف البلجيكية.

حيث قال كورتوا في المقابلة أن ريال مدريد تأثر بشكل واضح برحيل رونالدو الصيف الماضي، وأعتقد أن الفريق بحاجة للاعب من لاعبي الصف الأول في أوروبا لتعويض الفراغ الذي تركه رونالدو

برحيله.

ورشح كوروتوا لاعبان لتعويض رونالدو حيث قال " النادي بحاجة للاعب كبير مثل الموهوب البرازيلي نيمار دا سيلفا، أو الموهوب الأخر ايدين هازارد".

وأوضح كورتوا، أن نيمار وهازارد كلاهما لاعبان كبيران، ولو تم سؤال أي شخص عن الأفضل للريال سيختار بالطبع نيمار، بعدما أصبح أيقونة في كرة القدم العالمية مؤخراً، لكنه يفضل أن يرى صديقه هازارد بقميص الريال، لكن أنا سأختار هازارد بالطبع، لكن في النهاية الأمر متروك لإدارة النادي.