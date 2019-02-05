انت الان تتابع ليفربول يتعادل مع وستهام ويواصل التراجع بالبريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

واصل فريق ليفربول نتائجه المتواضعة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادله اليوم مع مضيفه وستهام يونايتد بهدف لكلاهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من المسابقة، أحرز ساديو ماني هدف ليفربول في الدقيقة 22 وتعادل ميشيل انطونيو لوستهام في الدقيقة 28. ولم يقدم فريق ليفربول الأداء المنتظر منه في اللقاء حيث سيطر البطء الشديد على أداء اللاعبين خاصة على لاعبي وسط الملعب وفقد الريدز فاعليته على مرمى وستهام في ظل استسلام الثلاثي الهجومي فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني للرقابة.

ورغم تسجيل الريدز هدف التقدم إلا أنه جاء من مخالفة واضحة حيث كان جيمس ملنر ظهير أيمن الفريق متسللًا، لكن الحكم المساعد أخطأ ولم يحتسبها ليمرر الكرة إلى ساديو ماني الذي سددها داخل المرمى، محرزاً هدف ليفربول الوحيد. في المقابل اعتمد فريق وستهام على التأمين الدفاعي واستغلال مهارة الجناح البرازيلي فيليب