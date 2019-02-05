انت الان تتابع هل استوعب الأهلي الدرس؟.. شروط معلول وأجاي للتجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هل ينجح مسئولو الأهلي في تجديد عقدي الثنائي على معلول وجونيور أجاي، بعدما وضعا شروطًا مالية للموافقة على التجديد والاستمرار في القلعة الحمراء؟

في واحدة من المفاجآت كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن الثنائي علي معلول، وجونيور أجاي، اللذين ينتهي عقداهما مع النادي بنهاية الموسم المقبل، وضعا شروطا مالية قد تكون صعبة لتجديد عقديهما، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن نية إدارة الأهلي تجديد عقديهما خلال الأيام المقبلة، وتمسك الإدارة بالانتهاء من هذا الملف مبكرًا. الثنائي حسب تأكيدات المصدر اشترطا الحصول على مليون دولار سنويًا من أجل تجديد عقديهما، إذ يحق لهما التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، وهو ما دفع إدارة الكرة بالأهلي للاتفاق على ضرورة إنهاء هذا الملف قبل انتهاء الموسم الجاري.

وتأتي الشروط المالية التي وضعها كلا اللاعبين دون سابق اتفاق من أجل تعديل أوضاعهما المالية مع النادي، خاصة بعدما أثير أن النادي منح حسين الشحات الوافد الجديد من نادي العين الإماراتي راتبًا سنويًا مليون دولار، حيث تنازل الأخير عن جزء كبير من مستحقاته لدى النادي الإماراتي من أجل إقناع مسئولي العين الإماراتي

وتأتي الشروط المالية التي وضعها كلا اللاعبين دون سابق اتفاق من أجل تعديل أوضاعهما المالية مع النادي، خاصة بعدما أثير أن النادي منح حسين الشحات الوافد الجديد من نادي العين الإماراتي راتبًا سنويًا مليون دولار، حيث تنازل الأخير عن جزء كبير من مستحقاته لدى النادي الإماراتي من أجل إقناع مسئولي العين الإماراتي بالموافقة على بيعه للأهلي، في صفقة تخطت قيمتها 5 ملايين دولار. وحسبما يؤكد المصدر فإن معلول وأجاي لن يقبلا أقل من مليون دولار من أجل التجديد للمساواة مع الشحات من ناحية، بخلاف أن كلا اللاعبين يعلم أن المرحلة الأخيرة شهدت حصول أحمد فتحي على نفس المبلغ عند تجديد عقده بعد دعم تركي آل شيخ بينما وصلت قيمة عقد عبدالله السعيد الذي وقع للزمالك ثم مدد تعاقده مع النادي لعشرين مليون جنيه في الموسم الواحد ما يزيد على المليون دولار. الأهلي استوعب الدرس الأهلي استوعب الدرس وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي في وقت سابق، أن إدارة الكرة تسير وفق خطة واضحة ومحددة من أجل دعم الفريق، بدأت بإبرام صفقات الشتاء التي تمت على أفضل ما يكون، وخلال الأيام المقبلة سيتم فتح ملف تجديد عقود بعض اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم في أقرب وقت بمن فيهم اللاعبون الأجانب لإغلاق هذا الملف مبكرًا.

وربما تكون إدارة الكرة بالنادي الأهلي استوعبت الدرس جيدًا بعد الأزمات التي واجهتها في تجديد عقود عبد الله السعيد، وأحمد فتحي، وأخيرًا مؤمن زكريا، حيث تكلفت مبالغ ضخمة للتجديد للثنائي الأول، بينما لم تستفد فنيًا من الثالث، واضطرت في النهاية لقبول شروطه المالية، وتمت إعارته إلى نادي «أحد» السعودي قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية. موقف معلول موقف معلول وعلم «التحرير» أن كلا اللاعبين لديه عروض خارجية، إلا أنها لم تحرك بعد رغبتهما في الرحيل من النادي الأهلي، بل يعطيان للأهلي الأولوية في التجديد خلال هذه المرحلة إذا تلاقت مصالح الطرفين. وربما يكون الظهير التونسي على معلول هو الذي لديه ميل للرحيل، حيث ينتظر عرضًا أوروبيًا، وتحديدًا من الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، إذا تم إحضار العرض بالشروط، التي أبلغ بها شركة التسويق الإنجليزية منذ فترة، وقتها سيطالب معلول مسئولي الأهلي بتنفيذ وعودهم له بالموافقة على احترافه. وكان على معلول قد تلقى أكثر من عرض خارجي في الفترة الماضية، عندما كان حسام البدري مديرًا فنيًا للفريق، وسيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة، إلا أن مسئولي الأهلي وقتها طالبوه بالاستمرار في صفوف الفريق وعدم الرحيل من النادي لحاجة الفريق إلى جهوده في تلك المرحلة، مع وعده بإمكانية الموافقة على رحيله من القلعة الحمراء عقب انتهاء مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا. غضب أجاي غضب أجاي في المقابل فإن جونيور أجاي العائد من الإصابة الطويلة التي لحقت به في الركبة، وأبعدته عن الملاعب ما يزيد على خمسة أشهر، ما زال في مرحلة استعادة مستواه العالي الذي كان عليه قبل الإصابة، لكنه لم ينس المعاملة التي وجدها من الجهاز الفني، سواء محمد يوسف، المدرب العام، أو سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، اللذين كانا يتجهلانه بشكل غريب، وكانا أصحاب الاقتراح الخاص بإعارة اللاعب لإفساح مكان في القائمة تمهيدا للتعاقد مع لاعب وسط مدافع أجنبي.

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