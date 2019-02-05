الامارات | «الشارقة الرياضية» تُطلق «استوديو 6» بتقنية ثلاثية الأبعاد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضية» تُطلق «استوديو 6» بتقنية ثلاثية الأبعاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قناة الشارقة الرياضية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن إطلاق «استوديو 6» الجديد، الذي بإمكانه استيعاب ثمانية ضيوف في آنٍ معاً، وذلك تزامناً مع نقل مباريات دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقالت القناة، في بيان لها أمس: «استخدم في تجهيز الاستوديو أحدث تقنيات العزل الصوتي، ليوفّر نقاء الصوت، بالإضافة إلى احتوائه على مازج صوتي متطور، يسمح لمهندسي الصوت بأخذ مساحات في عملية توليف الأصوات وضبطها والسماح باستقبال مداخلات من 10 ضيوف في وقت واحد، إلى جانب اشتماله على شاشتي حائط تعملان بتقنية اللمس، بالإضافة إلى أكثر من ست شاشات عرض داخلية، وشاشتي تحليل تلفزيوني، يمكن من خلالها تقديم شرح دقيق للأحداث، حيث يتسنى للمحلل أن يحوّل المقاطع إلى أشكال ثلاثية الأبعاد، تمكّن فرق التحليل من الوصول لما نسبته 100% في عرض الخطط والتحركات داخل الملاعب، بالإضافة إلى الحالات التحكيمية المثيرة للجدل».