الامارات | الحوسني يحصد جوائز «الكنعد» في «دبي لصيد الأسماك»

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني يحصد جوائز «الكنعد» في «دبي لصيد الأسماك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المتسابق محمد عبدالله علي الحوسني الجائزة الكبرى، في ثانية جولات بطولة دبي لصيد الأسماك، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، واختتمت يوم أمس، بمشاركة أكثر من 60 متسابقاً، وذلك ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وتحظى بطولة دبي لصيد الأسماك، في نسختها الجديدة لموسم 2018-2019، برعاية جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، والناقلة الوطنية «طيران الإمارات»، ومعرض دبي العالمي للقوارب في دورته السابعة والعشرين 2019، وبي أند أو ماريناس، التي استضافت مقر الفعالية في مرفأ الصيادين (جميرا 5).

واصطاد الحوسني سمكة كنعد (كيينغ فيش) بوزن 23.15 كلغ، وطول 146 سم، ونال المركز الثاني المتسابق أحمد إبراهيم حسن آل مندوس، الذي حصل على سمكة بوزن 22.75 كلغ، وطول 138 سم، بينما ذهب المركز الثالث إلى المتسابق سالم مصبح سالم الفلاسي، الذي نجح في اصطياد سمكة بوزن 21.80 كلغ، وطول 143 سم.