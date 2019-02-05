الامارات | لطيفة السويدي أول إماراتية تشارك في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر

شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة السويدي أول إماراتية تشارك في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلطان بن أحمد القاسمي في حديثه للإعلاميين خلال المؤتمر الصحافي. من المصدر

كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، عن مشاركة لطيفة السويدي، أول لاعبة إماراتية في تاريخ رياضة أصحاب الهمم تسجل حضورها في دورات الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر «IWAZ»، وذلك بانضمام السويدي إلى قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في «دورة الشارقة - 2019»، التي تستضيفها الإمارة الباسمة خلال الفترة من العاشر وحتى 16 فبراير الجاري، بمشاركة 1462 رياضياً يمثلون 50 دولة. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في فندق الشيراتون، للإعلان عن تفاصيل الدورة، وحضره الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، ونائب رئيس اللجنة المنظمة العليا الدكتور طارق سلطان بن خادم، وأمين عام اتحاد المعاقين ذبيان المهيري، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا، وممثلون عن الشركات الداعمة والراعية للدورة. وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، حرص إمارة الشارقة، على توفير أعلى معايير التنظيم للدورة، وتوفير مختلف الإمكانات والجهود لتحقيق أهداف الدورة وطموحاتها، وفق توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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