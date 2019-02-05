الامارات | «دو لاليغا» يحلّق في صدارة بطولة الأكاديميات

شكرا لقرائتكم خبر عن «دو لاليغا» يحلّق في صدارة بطولة الأكاديميات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق دو لاليغا للكفاءات العالية تألقه في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، حيث حافظ على المركز الأول في فئتي تحت 18، وتحت 16 سنة.

وشهدت منافسات تحت 18 عاماً فوزاً كبيراً لدو لاليغا للكفاءات العالية، ليحلق في الصدارة وتتبقى له مُباراة، فيما انتزع فريق روما نقاط المباراة بالفوز بنتيجة 2-1، من فريق المدرسة الإسبانية «إنييستا».

وفي منافسات تحت 16 سنة، حقق الوصل فوزاً مهماً على سيتي إف سي الأحمر، بينما فاز فريق دو لاليغا للكفاءات العالية على المدرسة الإسبانية «راموس»، بنتيجة 2-1 لينفرد.