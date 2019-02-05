الامارات | كأس الإمارات للسباحة تنطلق في بداية مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الإمارات للسباحة تنطلق في بداية مارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد السباحة الموعد الجديد لإقامة بطولة كأس الإمارات للسباحة، لتقام يومي الجمعة والسبت 1-2 مارس المقبل، في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة كل الأندية والأكاديميات الخاصة في الدولة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة، السبت الماضي، بمقر الاتحاد، وبرئاسة سلطان السماحي، وحضور كل الأعضاء.

كما اعتمد مجلس الإدارة محضر اللجنة الفنية للاتحاد، الذي جاء فيه تكوين لجنة فنية لكرة الماء برئاسة جمعة الغيلاني، وعضوية راشد الماس وإسماعيل خلف وتامر عزالدين، كما تم اعتماد محضر اجتماع لجنة المنتخبات، والموافقة على المشاركة في بطولة الخليج، وأيضاً اعتماد محضر اجتماع لجنة الحكام.