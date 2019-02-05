الامارات | 99 ميدالية حصيلة بناء الأجسام الإماراتية في 2018

شكرا لقرائتكم خبر عن 99 ميدالية حصيلة بناء الأجسام الإماراتية في 2018 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت أسرة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بنيل منتسبيها 99 ميدالية دولية، خلال البطولات الدولية المحلية والخارجية في 2018، في أكبر حصيلة يحققها لاعبوه في تاريخ اللعبة. وأقيم حفل الاحتفاء بأصحاب الإنجازات، أول من أمس، في مقر الاتحاد بدبي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد، وجاءت الميداليات في كلٍّ من: بطولات العالم للماسترز وآسيا وغرب آسيا والبطولات الدولية التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد الدولي، وأبرزها دايمون كاب، وبواقع 29 ميدالية ذهبية و29 فضية، و41 برونزية، من بينها أربع ميداليات في بطولة العالم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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