الامارات | كلباء يبحث عن الأمان ورد الاعتبار أمام الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يبحث عن الأمان ورد الاعتبار أمام الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من تحضيرات فريق الوحدة للقاء اليوم. من المصدر

يلتقي عند الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم، فريقا اتحاد كلباء والوحدة، في المباراة التي ستقام على استاد نادي اتحاد كلباء، ضمن منافسات الجولة الـ14 لدوري الخليج العربي، ويتطلع «نمور كلباء» إلى رد الاعتبار للخسارة القاسية التي تلقاها الفريق في الذهاب بستة أهداف مقابل هدفين وتسبب في إقالة المدرب السابق، البرتغالي جورفان فييرا، كما يتطلع اتحاد كلباء إلى تحقيق فوز ثمين على ملعبه وأمام جمهوره، يطمئنه على البقاء في صفوف المحترفين، بالمقابل يتطلع الوحدة إلى تحقيق فوز مهم يحافظ من خلاله على المراكز المتقدمة، حيث يبلغ رصيده 18 نقطة بالمركز السادس، وهو رصيد اتحاد كلباء نفسه، الذي يحتل المركز الثامن بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، إلا أن اتحاد كلباء سيغيب عنه أحد ابرز نجومه في خط الدفاع يعقوب حسن، ما يعطي مساحة أكبر لمهاجمي الوحدة، ويتطلع الوحدة إلى تكرار بدايته القوية التي بدأها مطلع الدور الأول بنتائج عريضة قبل أن يتراجع الأداء والنتائج، بحيث تكون مباراة مساء اليوم فاتحة خير عليه خصوصاً بعد فترة استعداد مميزة قضاها خلال فترة التوقف، بينما يراهن الإيطالي فيفياني مدرب النمور على الانضباط التكتيكي للاعبيه، واللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم، والاستفادة من الهجمات المرتدة التي يجيدها لاعبوه، وخصوصاً صانع الألعاب المجري جوجاك والبرازيلي راموس والكولومبي تومبي.

وأكد مدرب اتحاد كلباء فيفياني أن على لاعبيه أن يواصلوا اللعب والتفكير بإيجابية عالية، كما ظهر الفريق في الدور الأول، ومشيداً بقوة فريق الوحدة، لكنه أكد أن الفريق سيقاتل من اجل الفوز بالنقاط الثلاث.

- يبلغ رصيد الوحدة 18

نقطة بالمركز السادس،

وهو رصيد كلباء نفسه.