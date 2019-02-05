الامارات | عمار الجنيبي:كل حكم حصل على 10 آلاف دولار في بداية كأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الجنيبي:كل حكم حصل على 10 آلاف دولار في بداية كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم الدولي في كرة القدم عمار الجنيبي، أنه رغم مشاركته لأول مرة حكمَ ساحة في نهائيات كأس أمم آسيا (الإمارات 2019)، التي اختتمت الجمعة الماضي، من خلال قيادته مباراة منتخبي أوزبكستان وتركمانستان في الدور الأول للبطولة، بجانب مشاركته إلى جانب طاقم التحكيم الإماراتي في إدارة مباريات أخرى في البطولة، إلا أنه لم يجد أي صعوبة، نظراً لكونه استفاد كثيراً من تجربته وخبرته الطويلة كحكم في التغلب على المواقف الصعبة التي قد تواجه أي حكم أثناء المباراة.
وقال عمار الجنيبي لـ«الإمارات اليوم» «راضٍ كل الرضاء عن ظهوره الأول كحكم في نهائيات كأس آسيا».
وتحدث الجنيبي عن أفضل الحكام في كأس آسيا، وعن المبالغ المالية التي حصل عليها كل حكم، معتبراً أن المستوى التحكيمي الذي قدمه في البطولة يمهد الطريق لصافرته للوجود في كأس العالم 2022.
وأشاد الجنيبي بالأداء التحكيمي لطاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم محمد عبدالله حسن.
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