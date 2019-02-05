شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل نوير مهدد بالغياب عن مواجهة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية أن مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألمانى، مهدد بالغياب عن مواجهة ليفربول، فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد، المقرر لها 19 فبراير الجارى. وغاب نوير عن مباراة فريقه الماضية أمام باير ليفركوزن، التى شهدت سقوط البايرن 3/1 فى الجولة الـ20 من الدورى الألمانى، بسبب إصابة فى يده. وألقت الصحيفة الضوء على تصريحات نيكو كوفاتش، مدرب البايرن، الذى رفض حسم موعد عودة نوير، حيث أكد شعور الحارس بآلام فى يده، مشيرًا إلى عدم معرفته بموعد عودته بالتحديد.

من جانبه، أكد سفين أولريتش، حارس البايرن، قوة الإصابة التى جعلت أصبع زميله متورمًا، دون أن يفصح عن طبيعتها. رغم ذلك، تداولت بعض الصحف صورًا لظهور نوير فى تدريبات الفريق البافارى، أمس الأحد، حيث أعلن النادى مشاركة حارسه فى مران خفيف مع عدد من زملائه.