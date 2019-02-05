شكرا لقرائتكم ليفربول يتعادل أمام وست هام ويخسر نقطتين فى صراع الدوري الإنجليزي (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر فريق ليفربول نقطتين بعدما خرج بالتعادل 1/1 أمام وست هام فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب لندن الأولمبى، بختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.



ليفربول

أهداف مباراة ليفربول اليوم ضد وست هام

تقدم ليفربول عبر ساديو ماني في الدقيقة 22، وتعادل وست هام بأقدام مايكل أنطونيو في الدقيقة 28 من الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى تبادل الفريقان الهجمات دون تسجيل، لينتهى اللقاء بالتعادل 1/1 ويكتفى كل فريق بالحصول على نقطة، وإن كان وست هام الأفضل بشكل عام فى شوطى المباراة وأهدر العديد من الفرص مقارنة بفريق ليفربول الذى ظهر بعيدًا عن حالته المعتادة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول اليوم

حافظ ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة ووسع الفارق إلى 3 نقاط مع مانشستر سيتي الوصيف، ورفع وست هام رصيده إلى 32 نقطة في المركز 12.

ولازال محمد صلاح على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفارق هدف عن النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال صاحب الـ15 هدف.