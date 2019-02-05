شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم الاثنين 4 / 2 / 2019 .. التفريط في نقطتين بصراع حسم البريمرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر فريق ليفربول نقطتين بعدما خرج بالتعادل 1/1 أمام وست هام فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب لندن الأولمبى، بختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول اليوم ضد وست هام

تقدم ليفربول عبر ساديو ماني في الدقيقة 22، وتعادل وست هام بأقدام مايكل أنطونيو في الدقيقة 28 من الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى تبادل الفريقان الهجمات دون تسجيل، لينتهى اللقاء بالتعادل 1/1 ويكتفى كل فريق بالحصول على نقطة، وإن كان وست هام الأفضل بشكل عام فى شوطى المباراة وأهدر العديد من الفرص مقارنة بفريق ليفربول الذى ظهر بعيدًا عن حالته المعتادة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول اليوم

حافظ ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة ووسع الفارق إلى 3 نقاط مع مانشستر سيتي الوصيف، ورفع وست هام رصيده إلى 32 نقطة في المركز 12.

ولازال محمد صلاح على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفارق هدف عن النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال صاحب الـ15 هدف.

صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر يناير

فاز محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن شهر يناير الماضي.

وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ضمن قائمة المرشحين لحصد الجائزة مع ثلاثي مانشستر يونايتد، الحارس ديفيد دي خيا، وماركوس راشفورد، وبول بوجبا، بجانب ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، تروي دييني لاعب واتفورد.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على برايتون بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما يوم 12 يناير بملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق محمد صلاح فى الدقيقة 50 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعدما تعرض النجم المصرى للعرقلة داخل منطقة جزاء برايتون.

كما قاد محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 4 –3 فى المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما سجل "هدفين" فى اللقاء.

بليجريني: لهذا السبب ليفربول أفضل من مانشستر سيتي!



قال مانويل بليجريني مدرب وست هام يونايتد إن خروج ليفربول من مسابقتي الكأس المحليتين يمنحه أفضلية على مانشستر سيتي في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وينصب تركيز فريق المدرب يورجن كلوب على الدوري ودوري أبطال أوروبا بعد الخروج من كأس رابطة الأندية وكأس الاتحاد في إنجلترا.

وقال بليجريني للصحفيين "يكون الأمر أسهل للفريق عندما يشارك في مسابقتين مقارنة بفريق آخر يشارك في أربع مسابقات، سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة ما يعني تغيير موعد مباراة، إذا بلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيتم تأجيل موعد مباراة أخرى"، مضيفاً، "سيتي سيلعب في دوري أبطال أوروبا أيضا لذا الأمر ليس سهلا للمنافسة في كل المسابقات".