شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونيخ اليوم الاثنين 4 / 2 / 2019.. غياب ليفاندوفيسكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت تدريبات بايرن ميونيخ اليوم الاثنين غياب البولندى روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم البافاري، عن التدريبات الجماعية للبافارى، قبل مواجهة هيرتا برلين فى ثمن نهائى كأس ألمانيا بعد غدٍ الأربعاء.

ليفاندوفيسكي يغيب عن المران بايرن ميونخ

كشف الموقع الرسمى لبايرن ميونخ على الإنترنت، إلى غياب روبرت ليفاندوفيسكي عن المران الجماعى للبافارى بسبب تعرضه للإجهاد، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة هيرتا برلين فى ثمن نهائى كأس ألمانيا.

وكان فريق بايرن ميونخ قد خسر أمس الأول، السبت، أمام باير ليفركوزن بنتيجة 3-1 فى الجولة الـ20 من مسابقة البوندزليجا.

وتأتى خسارة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن لتبعده عن الصدارة بفارق 7 نقاط حيث يحتل البافارى الوصيف برصيد 42 نقطة فيما يتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 49 نقطة.

عودة ثلاثى بايرن ميونخ للتدريبات قبل مباراة هيرتا برلين بالكأس

شهدت تدريبات فريق بايرن ميونخ أمس، الأحد،على عودة الثلاثى تياجو ألكانتارا وآريين روبن وفرانك ريبيري، واللذان تغيبا عن مباراة البافارى ضد باير ليفركوزن أمس الأول، السبت، والتى إنتهت بخسارة الأول بنتيجة 3-1.

وأشار الموقع الرسمى لفريق بايرن ميونخ على الإنترنت، أن الثلاثى تياجو ألكانتارا وآريين روبن وفرانك ريبيري شاركوا فى المران الجماعى للبافارى الذى تم خوضه تحت الثلوج بعد غيابهم أمس، ضد باير ليفركوزن لعدم الجاهزية البدنية.

وكان فريق بايرن ميونخ قد سقط بهزيمة مّذلة ضد باير ليفركوزن بنتيجة 1-3 ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدورى الألمانى.

وتأتى عودة الثلاثى تياجو ألكانتارا وفرانك ريبيري وآريين روبن إلى تدريبات بايرن ميونخ كدافع معنوى كبير قبل مباراة هيرتا برلين فى دور الـ 16 لكأس ألمانيا الأربعاء المقبل، على الملعب الأولمبى ببرلين.

فيما أدى مانويل نويل حارس مرمى بايرن ميونخ أيضاً، تدريبات تأهيلية منفردة خارج الملعب، فى ظل معاناته من الإصابة.

ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ