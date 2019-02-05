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نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الاثنين 4 / 2 / 2019

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جدة - عمرو شويل شهد الدورى المصرى اليوم الاثنين الموافق 4/ 2 / 2019 إقامة مباراتين بين الاتحاد و المصرى و فى الثانية بين بيراميدز و الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

 

 

تعادل المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى

تعادل المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

تقدم المصرى بهدف عن طريق سعيدو سنبورى فى الدقيقة 12 من عمر المباراة من ركلة جزاء ثم تعادل عمار حمدى للاتحاد السكندرى بتسديدة سكنت شباك الزنفلى حارس زعيم الثغر ثم نجح محمود حمدى فى الدقيقة 70 فى تسجيل الهدف الثانى للمصرى لتصبح النتيجة 2 / 1 ثم عاد عمار حمدى ليخطف التعادل مجددا للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 91.

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بيراميدز يلدغ الداخلية بهدفين دون رد فى الدوري

فاز فريق بيراميدز على الداخلية، بنتيجة 2/0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على ستاد كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 في المركز الثانى، بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 22 هدف، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الثالث عشر،  بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 29 هدف

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الزمالك يواصل تربعه على صدراة الترتيب

واصل الزمالك تربعه على صدارة ترتيب جدول برصيد 42 نقطة بعد ان لعب 17 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام النجوم وله 39 هدفا وعليه 14 هدفا.

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بيراميدز يحتل المركز الثانى فى ترتيب فرق جدول الدوري

احتل نادى بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد ان لعب 21 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر لقاء وحيد امام الإسماعيلى وسجل لاعبوه 37 هدفا وعليه 22 هدفا.

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الأهلى يحتل المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المصري

رفع الأهلى رصيده إلى النقطة 33 فى المركز الثالث بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

 

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