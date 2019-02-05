موعد مباراة الاهلى ضد انبى اليوم 5/ 2 / 2019 و القنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل تقام فى السادسة مساء الثلاثاء الموافق 5/ 2 / 2019 مباراة الأهلى و انبى ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدورى المصرى الممتاز باستاد بتروسبورت بالقاهرة .

قائمة الأهلى لمباراة انبى

اعلن الاورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة انبي المقرر لها السادسة من مساء غداً ، الثلاثاء، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشر للدوري الممتاز.

وتضم القائمة ، كلاً من:شريف إكرامي ومحمد الشناوى وسعد سمير و محمد هانى وأيمن اشرف و محمود وحيد وعلى معلول وحسام عاشور وهشام محمد وناصر ماهر وعمرو السولية وكريم نيدفيد وجيرالدو و حسين الشحات وصلاح محسن وجونيور اجايي ورمضان صبحي وأحمد حمودي وباسم على.

فيما يستمر غياب كلا من حمدي فتحي وياسر إبراهيم ووليد سليمان وأحمد فتحي ووليد أزارو ومروان محسن وصالح جمعة وأحمد الشيخ ومحمد نجيب للإصابة وعمرو جمال ورامي ربيعة لأسباب فنية.

فيما استبعد إستبعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي من مباراة إنبي كلا من : محمد نجيب ووليد سليمان واحمد فتحي وصالح جمعة ومروان محسن ووليد أزارو وعلي لطفي وياسر إبراهيم وإسلام محارب ومحمد شريف وحمدي فتحي وعمرو جمال ورامي ربيعه واحمد الشيخ واحمد علاء.

موعد مباراة الأهلى و انبى

تقام مباراة الأهلى و انبى فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة

ملعب مباراة الأهلى و انبى

ستقام مباراة الأهلى و انبى على ملعب بتروسبورت بالقاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى و انبى

ستذاع مباراة الأهلى و انبى على قنوات اون تى فى سبورت ، والنيل الارضى والفضائى.

مركز الأهلى و انبى بالدورى

يحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث، برصيد 33 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 16 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم ، بينما يحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة متساويًا بالنقاط مع فريق النجوم صاحب المركز الثالث عشر، واستطاع الفريق البترولي أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في تسع مواجهات وتلقى سبع هزائم.