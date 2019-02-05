شكرا لقرائتكم النصر يتعاقد مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة النصر، يوم الاثنين، عن تعاقده مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، للإنضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في الساعات الأخيرة من غلق الباب على فترة الانتقالات الشتوية.

وقال النصر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :أنهت إدارة نادي النصر رسمياً إجراءات انضمام مدافع نادي غلطة سراي التركي البرازيلي مايكون بيريرا .. وذلك لمدة موسم ونصف .

وبدأ صاحب الـ "30 عاما" مشواره مع فريق كروزيرو البرازيلي، وتم أعارته إلى كابوفرينسي وناسيونال ماديرا، قبل انتقاله إلى بورتو البرتغالي في 2009 لغاية 2016، ثم عاد إلى البرازيل مع ساوباولو، ومنها احترف في الدوري التركي م غلطة سراي.