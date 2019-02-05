شكرا لقرائتكم رونالدو يرفض عودة خاميس رودريغيز إلى ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، من زميله السابق، الكولومبي خاميس رودريغيز القدوم إلى النادي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الاثنين، أن رونالدو يحاول إقناع رودريغيز من أجل الانضمام إلى يوفنتوس، ولا يزال مصير صانع الألعاب الكولومبي غامضا مع بايرن ميونخ الألماني، في ظل الخلافات الدائرة بينه وبين نيكو كوفاتش، مدرب بايرن، بيد أن التقارير الصحافية أشارت إلى احتمالية عودته إلى ناديه السابق ريال مدريد.
وقالت "ماركا": من المقرر أن يخبر رودريغيز نادي بايرن ميونخ بأنه لا يرغب بالاستمرار في الدوري الألماني، وسيتعين على إدارة الفريق البافاري أن يقرروا إذ ما كانوا سيستفيدون من شرط الشراء المنصوص عليه في الاتفاق مع ريال مدريد، لكنه في الوقت الحالي يبدو أن هذا الجانب غير وارد.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خاميس يفكر في العودة إلى ريال مدريد، لكن من الممكن أن يلعب البرتغالي رونالدو دورا حاسما في نقله إلى يوفنتوس، وسيستغل رونالدو علاقته القوية التي تجمعه باللاعب الكولومبي في الفترة التي لعبا فيها سويا في ريال مدريد 2014-2017.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يرفض عودة خاميس رودريغيز إلى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.