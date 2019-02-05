شكرا لقرائتكم خبر عن ‎صافرة عمر وراية جمال يظهران فى مواجهة النيجر وبورندي ببطولة إفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الثنائي الدولي المصري الحكمان أمين عمر وسمير جمال، مساء اليوم الثلاثاء فى مباراة النيجر وبوروندي، ضمن منافسات المجموعة الأولي التي تضم النيجر وبوروندي وجنوب أفريقيا ونيجيريا ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب التي انطلقت في النيجر 2 فبراير الجاري .

يعاون الثنائي الدولي المصري أمين عمر وسميرجمال الأوغندي اوكيلو ديكو والحسن الحاج من الصومال .

وكان منتخب نيجيريا حقق فوزاً على بوروندى 2/0 وتعادل النيجر مع جنوب افريقيا 1/1 . وتقام المباراة مساء الثلاثاء بين النيجر وبوروندي في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة على الملعب الدولي بالنيجر .‎