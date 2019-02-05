شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى: توقعت إحراز هدف فى المصرى.. ومشاركتى مع الأهلى "صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري، أنه توقع التسجيل أمام المصري البورسعيدي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس و انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما .

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية:" كنت أتوقع تسجيل هدفا في شباك المصري، لكن اعتقد احرازي هدفين أمر جيد للغاية"، مضيفاً أن التعادل أمام المصري جاء في ظروف صعبة.

وكشف لاعب الاتحاد السكندري ، عن قراره الرحيل عن الأهلي لوجود العديد من اللاعبين المميزين في مركزه وكان من الصعب المشاركة مع الفريق الأحمر خلال هذا الموسم.

وأشار إلى أنه تلقى عرضين من سموحة ووادي دجلة وكان قريبا من الموافقة على عرض الأخير، لكن حديثه مع وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق ومدير الكرة في الاتحاد السكندري ساهم بشكل كبير في انتقاله لزعيم الثغر.