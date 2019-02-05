اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4/2/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الاثنين 4/2/2019، العديد من الأخبار المهمة ، تلقّى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، دعوة من نادى الترجى التونسى، لحضور مئوية الفريق التونسى، بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه.

الترجى التونسى يدعو الخطيب لحضور احتفالية مرور مائة عام على إنشائه

تلقّى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، دعوة من نادى الترجى التونسي، لحضور مئوية الفريق التونسي، بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه.

وجه هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ورئيس بعثة الفريق فى كينيا، الشكر للسفير المصرى بكينيا خالد الأبيض وأعضاء السفارة وذلك على حسن الاستقبال وتذليل كل الصعاب للبعثة.

فيديو.. بيراميدز يهزم الداخلية بـ"هدفين" +90

فاز فريق بيراميدز على الداخلية، بنتيجة 2/0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على استاد كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

تعادل المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

استبعد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، 15 لاعبا من قائمة الفريق لمواجهة إنبى فى السادسة من مساء غد، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشر للدورى الممتاز.

تفقد محمد فضل، مدير النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، يرافقه أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، وممثل عن الاتحاد الأفريقى "كاف" منذ قليل استاد الإسماعيلية، للوقوف على جاهزيته استضافة إحدى مجموعات البطولة المقرر انطلاقها فى يونيو المقبل.