شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن: رامون دياز أغلى مدير فنى فى تاريخ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عفيفى، المتحدث الرسمى باسم نادى بيراميدز، أن المدير الفنى الجديد للفريق، رامون دياز، سيكون أغلى مدير فنى فى تاريخ كرة القدم المصرية على الإطلاق، بعد نجاح المستشار تركى آل الشيخ مالك النادى فى التعاقد معه مؤخرا.

ويبدأ المدير الفنى الجديد مهمته فى الفترة المقبلة بعدما تعاقد معه آل الشيخ مؤخرا ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة .

وفاز بيراميدز على الداخلية بهدفين دون مقابل سجلهما عمر خربين وكريستيان بنيفينتي.