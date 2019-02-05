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الوطن سبورت
حقق فريق بيراميدز فوزًا قاتلًا على حساب الداخلية، في المباراة، التي أقيمت بينهما بالجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء هدفي بيراميدز، عن طريق كل من عمر خربين من ضربة جزاء، بينما أحرز الهدف الثاني «كريستيان بينافينتي».
وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوز بيراميدز على الداخلية.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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