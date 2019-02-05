عمار حمدي يكشف سبب موافقته على الانتقال إلى الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمار حمدي، لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري، أنه توقع التسجيل أمام المصري البورسعيدي، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

وتمكن حمدي من منح فريق نقطة من مواجهة المصري، بعدما سجل هدفي الاتحاد أمام المصري، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية:" كنت أتوقع تسجيل هدفا في شباك المصري، لكن اعتقد احرازي هدفين أمر جيد للغاية".

وأضاف، أن التعادل أمام المصري جاء في ظروف صعبة، وفريقه كان يسعى لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط لتحسين موقعه في جدول الدوري.

وأوضح، أنه قرر في وقت سابق الرحيل عن الأهلي، لوجود العديد من اللاعبين المميزين في مركزه وكان من الصعب المشاركة في ظل وجودهم.

وأشار إلى أنه تلقى عرضين من سموحة ووادي دجلة وكان قريبا من الموافقة على عرض الأخير، لكن حديثه مع وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق ومدير الكرة في الاتحاد السكندري ساهم بشكل كبير في انتقاله لزعيم الثغر.

واختتم تصريحاته:" إعاراتي مع الاتحاد تنتهي مع نهاية الموسم، ولو احتاجني الأهلي بعدها سأكون متواجد مع الفريق، لكن في حالة تمديد الإعارة لفريق أخر سأكون تحت أمر النادي".