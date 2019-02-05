آل الشيخ يعلق على واقعة ظهور ضابط شرطة في مباراة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي: تسائل تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عن قانونية نزول رجل أمن لأرض الملعب، خلال مباراة فريقه أمام الداخلية. وفاز بيراميدز في الوقت بدل الضائع أمام الداخلية بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما بملعب الشرطة بالعباسية في إطار الجولة 21 من الدوري الممتاز. وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سؤال.. هل من القانوني نزول رجل أمن في وقت المباراة بدون إذن من الحكم؟!". وكان ضابط شرطة طبيب نزل لأرض الملعب بعد إصابة أحد لاعبي الداخلية خلال الدقائق الأخيرة من المباراة. وقام الطبيب بإشهار هويته للاعبي بيراميدز بعد اعتراضهم على تواجده في أرض الملعب، والتي تؤكد أنه يعمل طبيبا. اقرأ أيضًا.. ضابط في الملعب.. سر اللقطة المثيرة في مباراة بيراميدز والداخلية (صور)

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