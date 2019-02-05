مدرب الداخلية: حكم مباراة بيراميدز ذبحنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتقد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، الأداء التحكيمي خلال مواجهة فريقه أمام بيراميدز، والتي إنتهت بخسارة فريقه بهدفين دون رد.

وحقق بيراميدز انتصارا قاتلا أمام الداخلية بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشرطة مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

سجل هدفي المباراة كل من السوري عمر خربين من ضربة جزاء والبيروفي كريستيان بينافينتي في الدقيقتين الأولى والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، إن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد الداخلية لا يعلم صحتها أم لا، لكن ما يعلمه أن فريقه تعرض للظلم.

وأضاف:" الحكم ذبحنا.. وركلة جزاء بيراميدز جاءت في وقت قاتل من المباراة".

وأضاف، أن الطرد الذي تعرض له فريقه أثر بشكل واضح على نتيجة اللقاء، بالإضافة إلى ركلة الجزاء التي احتسبت في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة والنتيجة كانت تشير قبلها للتعادل السلبي.

وأوضح، أن فريقه يعاني من التحكيم، وليست مباراة بيراميدز هي الأولى، لافتا أن المباراة السابقة لفريقه أيضا تعرض للظلم التحكيمي.