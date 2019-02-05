تعثر جديد.. ليفربول يواصل نزيف النقاط في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سقط ليفربول في فخ التعادل مع وست هام يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الريدز تعادل في الجولة الماضية على ملعبه مع ليستر سيتي بنفس النتيجة (1-1).

وأصبح رصيد ليفربول 62 نقطة ليظل في المركز الأول بترتيب البطولة، ليتقلص الفارق مع مانشستر سيتي حامل اللقب إلى ثلاث نقاط، فيما ظل وست هام في المركز الـ12 بـ32 نقطة.

ملخص المباراة:

بداية سريعة للمواجهة أدت إلى تهديد مبكر في الدقيقة الثالثة من جانب وست هام على مرمى أليسون، بعدما تسلم هيرنانديز الكرة ليخترق منطقة الجزاء، قبل أن يصوبها ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لليفربول.

فرصة أخرى للفريق اللندني جاءت في الدقيقة العاشرة، بعدما أخطأ ميلنر في أبعاد كرة من داخل منطقة الجزاء، لتتهادى أمام كريسويل الذي صوبها قوية، إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر من جديد.

التهديد الثالث لوست هام جاء في الدقيقة 15 بعد تصويبة بعيدة المدى من هيرنانديز، لكن هذه المرة جاءت في محيط المرمى، إلا أنها وجدت تألقًا من أليسون الذي أبعدها بنجاح.

وظهر ليفربول للمرة الأولى خلال اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، عندما انطلق فيرمينو بالكرة ليخترق منطقة الجزاء قبل أن يصوب نحو المرمى، لكن فابيانسكي أمسك الكرة بنجاح.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 22 بعدما أرسل ميلنر كرة عرضية أرضية، ليتسلمها السنغالي بمهارة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل أنطونيو لوست هام في الدقيقة 28 بعد غفوة دفاعية من ليفربول، ليتسلم اللاعب الكرة داخل منطقة الجزاء مصوبًا إياها أرضية، لترتطم في القائم الأيمن وتدخل إلى الشباك مباشرةً.

وفي الدقيقة 42، أهدر أصحاب الأرض فرصة سهلة لمضاعفة النتيجة بعدما ضرب رايس الكرة برأسه بدون أي رقابة لتمر فوق العارضة الأفقية بقليل، مستغلا عرضية متقنة نفذها أندرسون من ضربة حرة.

وكاد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لليفربول من تسديدة أطلقها من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة آدم لالانا، لكن حارس وست هام أمسك بالكرة بسهولة.

وفي الدقيقة الـ62، عاد صلاح ليهدد مرمى وست هام بعدما قام بمراوة مدافعَين من الفريق بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء، لكن النجم المصري لم يحسن التسديد على المرمى لتصل الكرة سهلة إلى يدي الحارس.

وفي الدقيقة الـ73، كان وست هام قريبا من تسجيل الهدف الثاني لولا مرور تسديدة مارك نوبل من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة الأفقية للمرمى مستغلا الارتباك الدفاعي في صفوف ليفربول.

فان دايك استغل تسديدة صلاح في الدقيقة الـ81 وحصل على الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها نحو المرمى لكن الحارس فابينسكي واصل تألقه في المباراة.

تشكيل ليفربول: أليسون، ميلنر، فان دايك، ماتيب، روبرتسون، فابينيو، كيتا، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينو.

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