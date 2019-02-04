رياضة | النصر يتعاقد مع البرازيلي مايكون من جلطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يتعاقد مع البرازيلي مايكون من جلطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الإثنين، عن تعاقده مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مدة قصية جداً من غلق الباب على فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أنهت إدارة نادي النصر رسمياً إجراءات انضمام مدافع نادي غلطة سراي التركي البرازيلي مايكون بيريرا وذلك لمدة موسم ونصف".

وبدأ مايكون صاحب الـ "30 عاما" مشواره مع فريق كروزيرو البرازيلي، ومثّل فريق كابوفرينسي وناسيونال ماديرا، قبل انتقاله إلى بورتو البرتغالي في 2009 لغاية 2016، ثم عاد إلى البرازيل مع ساوباولو، ومنها احترف في الدوري التركي مع جلطة سراي.

يذكر فأن نادي النصر يحتل حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة.