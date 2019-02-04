رياضة | أخبار مانشستر سيتي - جوندوجان: يجب أن نضغط على أنفسنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار مانشستر سيتي - جوندوجان: يجب أن نضغط على أنفسنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الألماني إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بأنهم يجب أن يضغطوا عل ى أنفسهم وليس ليفربول للفوز بلقب البريميرليج هذا الموسم.

وقال جوندوجان في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية: " لدينا تشكيلة رائعة من اللاعبين، أنا أحاول أن أكون في أفضل حالاتي، أحاول أن أقدم أفضل ما أملك ،إذا لم أشارك أحاول دائما أن أساند الفريق".

وأضاف:" هذا ما يجب على كل لاعب أن يفعله، في بعض الأحيان يجب علينا أن نتجاهل غرورنا لأن لدنيا جودة عالية في الفريق ولا يوجد لاعب يتوقع أن يشارك في كل مباراة وكل الدقائق، نحتاج إلى الجميع".

وتابع:" لا استطيع رؤية ما بداخل رؤوسهم، لا اؤمن بأن لدينا الأفضلية بسبب أننا حققنا اللقب بطريقة اللعب التي قدمناها، الأمر مختلف تماماً، هذه المرة الأمر جديد تمامًا".

وعن حظوظ ليفربول للفوز بلقب البريميرليج، قال جوندوجان: "ما زلنا في المركز الثاني، لا يزال علينا أن نضع ضغط عليهم ولكن أنا أرى بأنه يجب علينا أن نضغط على أنفسنا اولاً لأن الطريقة التي لعبنا بها في نيوكاسل كانت ليست الطريقة التي اردناها، كان الأمر بعيداً تماما عن أسلوبنا".

واختتم جوندوجان تصريحاته قائلاً : "هذا الأمر محبط للغاية أكثر من مشاهدة ليفربول يفوز بالمبارايات، الأمر يعود علينا تماماً لأن نقول في نهاية الموسم وفي آخر أسبوع بأننا قدمنا كل شئ لتحقيق ما أردناه".