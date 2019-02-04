اونلاين | الشوط الثاني مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي (بث مباشر)

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يفتح استاد لندن الأولمبي أبوابه لاستضافة مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم الإثنين 4-2-2019 ، الموافق 28 جمادى الأولى 1440 هجريًا وذلك في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

أهدر الريدز فرصة ذهبية لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مانشستر سيتي الذي تعثر أمام نيوكاسل بتعادله مع فريق ليستر سيتي بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

وبهذا التعادل رفع زملاء محمد صلاح رصيدهم للنقطة 61 وبقوا على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 وبفارق خمس نقاط فقط عن السيتيزنس، فحتى الآن حقق الريدز 19 انتصار، وتعادل في أربع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

يقدم وست هام موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام وولفرهامبتون وخسروا هذا اللقاء بثلاثية في مرماهم.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في أربع وخسر 11 مباراة.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

يستمر غياب أليكس أوكسليد-تشامبرلين عن ليفربول بداعي الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي ترينت أليكساندر-آرنولد، جو جوميز لنفس السبب، ولن يغيب أي لاعب عن الريدز للإيقاف.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

سيعتمد يورجن كلوب على نفس طريقته في المباريات الأخيرة، وهي الدفع بمحمد صلاح في مركز المهاجم الصريح، ومن خلفه الثلاثي شاكيري، فيرمينو، ماني، وسيدفع بفابينيو بجانب فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع، وبجيمس ميلنر في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب الدولي الإنجليزي المصاب.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

يعاني وست هام من غياباتٍ بالجملة في صفوفه بسبب الإصابة واللاعبون الغائبون هم، سمير نصري، وينستون ريد، آندي كارول، جاك ويلشير، كارلوس سانشيز، مانويل لانزيني، ريان فريدريكس، أندري مايكولايوفيتش، وينستون ريد، ولن يفقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

سيعتمد بيليجريني على الطريقة التي خاض بها اللقاء في المباريات السابقة في البريميرليج، وسيدفع في مركز قلب الدفاع بالثنائي ديوب وبالبوينا، أما الهجوم فسيقوده النمساوي أرناتوفيتش بجانب فيليبي أنديرسون، ديكلان رايس.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة: وست هام يونايتد ضد ليفربول الأسبوع: 25

الملعب: استاد لندن الأولمبي

التوقيت : اليوم الاثنين الموافق 4-2-2019 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية

الحكم: كيفين فريند

المعلق : حفيظ دراجي

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مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي