شكرا لقرائتكم خبر عن ميلنر يتخطى بيكهام في صناعة الأهداف بالبريميرليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح الأنجليزي جيمس ميلنر لاعب ليفربول في تحقيق رقم مميز خلال مباراة فريقه أمام وست هام والتي تقام حاليا ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي. وتمكن ميلنر من صناعة هدف الريدز الأول الذي سجله ماني في الدقيقة 22، ليصبح هذ الهدف هو رقم 81 الذي يصنعه ميلنر في الدوري الإنجليزي. وبذلك تخطى ميلنر ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق الذي صنع 80 هدف، ليصبح سابع أكثر لاعب صناعة للأهداف طوال تاريخ البريميرليج. وتشير نتيجة المباراة حاليا للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الدقيقة 50 من الشوط الثاني.

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