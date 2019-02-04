شكرا لقرائتكم خبر عن ليجانيس يتقدم على رايو فاليكانو بهدف في الشوط الأول والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- تمكن ليجانس من التقدم على نظيره رايو فاليكانو بهدف نظيف في الشوط الأول، ويحتضن ملعب تيريزا ريفيرو. ونجح مارتن بريثويت من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 36، من عمر الشوط الأول. وأعلن ماوريسيو بيليغرينو المدير الفني لفريق ليجانيس تشكيل فريقه وجاء كالآتي : حراسة المرمى: ايفان كوييار ساكريستان خط الدفاع: اوناي بوستينزا - ديميتريوس سيوفاس - كينيث أوميريو خط الوسط: الان نيوم - خوسيه لويس غارسيا - ميكيل فيسكا - جوناثان سيلفا - أوسكار رودريغز خط الهجوم: يوسف النصيري - مارتن بريثويت فيما أعلن المدير الفني لفريق رايو فاليكانو تشكيل فريقه لمبارة اليوم: حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي خط الدفاع: ايميليانو فيلاسكيز - عبدالله با - جوردي أمات خط الوسط: لويس ادفينكولا - فلوران توفين - ألفارو ميدران - اليكس مورينو - ادريان ايمباربا بلازكيز - اوسكار تريخو خط الهجوم: راوول دي طوماس

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