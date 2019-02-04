شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 18 والان مع التفاصيل
االسعودية نيوز 365- انتهت اليوم الاثنين منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي شهدت العديد من المباريات المميزة أبرزها بين الهلال والفتح والتي انتهت بفوز الهلال 4 - 1.
وشهدت مباريات الجولة الثامنة عشر تسجيل 24 هدف، وانتهاء مواجهة واحدة فقط بنتيجة التعادل، مع تحقيق 7 انتصارات.
يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تواجد الشباب في المركز الثالث بـ34 نقطة.
وحل الأهلي رابعا برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن التعاون صاحب المركز الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.