شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 18 والان مع التفاصيل

االسعودية نيوز 365- انتهت اليوم الاثنين منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي شهدت العديد من المباريات المميزة أبرزها بين الهلال والفتح والتي انتهت بفوز الهلال 4 - 1.

وشهدت مباريات الجولة الثامنة عشر تسجيل 24 هدف، وانتهاء مواجهة واحدة فقط بنتيجة التعادل، مع تحقيق 7 انتصارات.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تواجد الشباب في المركز الثالث بـ34 نقطة.

وحل الأهلي رابعا برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن التعاون صاحب المركز الخامس.